Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей»

Второй пакет американских санкций против России в связи с «делом Скрипалей» вступил в силу в США в полночь на понедельник (07.00 мск).

Второй пакет санкций в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» из-за «дела Скрипалей» был введен в действие, так как Москва, по мнению Вашингтона, не предоставила ему требуемых законом гарантий неприменения химического и биологического оружия, передает РИА «Новости».

Тем временем председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что второй пакет санкций США – это бесполезные меры, которые не окажут существенного влияния на Россию.

В свою очередь, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев заявил, что введение второго пакета чревато многомиллиардными потерями для американских банков и компаний, а для США – дальнейшей деформацией репутации на глобальном рынке.

Напомним, Госдеп рассказывал о санкциях против госдолга России. Новые меры ограничат для России нерублевое долговое финансирование американскими банками. Позже в США разъяснили влияние новых американских санкций на российские госкомпании.

9 августа Центробанк заявил об устойчивости российского рынка к новым санкциям.

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