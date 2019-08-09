ЦБ заявил об устойчивости российского рынка к новым санкциям

Российский рынок показал устойчивость к новым санкциям, нетто-продажи ОФЗ нерезидентами с 1 июля по 6 августа составили лишь 19 млрд рублей, указывается в информационно-аналитическом материале Центробанка «Обзор рисков финансовых рынков».

Банк России отмечает, что рынок «продемонстрировал устойчивость в момент объявления новых санкционных ограничений, несмотря на первоначальную неопределенность их параметров», передает РИА «Новости».

Так, с 1 июля по 6 августа «доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась до 29,2% – в основном из-за единовременного повышения объема размещенных ОФЗ (для поддержки ВЭБ), тогда как нетто-продажи ОФЗ нерезидентами составили 19 млрд рублей, что является умеренной реакцией на сложившуюся ситуацию».

Отметим, что ранее рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) указало на бесполезность новых санкций против России.

Напомним, Госдеп анонсировал введение санкций против госдолга России. До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета американских санкций против России по так называемому делу Скрипалей.

Новые меры ограничат для России нерублевое долговое финансирование американскими банками. Позже в США разъяснили влияние новых американских санкций на российские госкомпании.