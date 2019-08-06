S&P указало на бесполезность новых санкций против России

Новые антироссийские санкции Вашингтона по «делу Скрипалей» не окажут влияния на суверенный рейтинг России, который находится на инвестиционном уровне BBB-, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P).

В агентстве заявили, что новые санкции США против Москвы не окажут непосредственного влияния на оценку S&P Global Ratings кредитоспособности России, «однако, риск ужесточения санкций сохраняется», передает РИА «Новости».

Ранее S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне.

Напомним, Госдеп анонсировал введение санкций против госдолга России. До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета американских санкций против России по так называемому делу Скрипалей.

Новые меры ограничат для России нерублевое долговое финансирование американскими банками.

Позже в США разъяснили влияние новых американских санкций на российские госкомпании.

Москва назвала действия Вашингтона демонстрацией обреченности.