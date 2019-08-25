Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Африканское государство Того отозвало признание независимости Косово, сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

В Того такое решение приняли 28 июня, когда в Сербии отмечают главный национальный праздник – Видовдан, передает ТАСС со ссылкой на Pink.

Весной министр совершил поездку по ряду государств Африки.

Дачич отметил, что уже 15 стран отозвали признание Косово. В частности, признание независимости Косово отозвали Либерия, Соломоновы Острова, Мадагаскар и другие государства. В июле признание независимости Косово отозвала ЦАР.

Кроме того, Косово не признали Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.