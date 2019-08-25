Переговоры Туска и Джонсона по Brexit оказались безрезультатными

Премьер Великобритании Борис Джонсон и глава Европейского совета Дональд Туск на полях саммита «Группы семи» в Биаррице обсудили ситуацию вокруг выхода Соединенного Королевства из ЕС, однако прогресса достичь не удалось, сообщил источник в институтах ЕС.

«Практически никакого прогресса нет», – приводит его слова ТАСС.

По информации источника, стороны договорились продолжить контакты, в частности, в Нью-Йорке в ходе Генассамблеи ООН в сентябре.

Ранее в воскресенье американский президент Дональд Трамп назвал Джонсона «правильным человеком» для вывода Британии из ЕС.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года.