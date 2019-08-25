Трамп назвал Джонсона «правильным человеком» для Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подходит на роль того, кто выведет страну из состава Европейского союза, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе саммита G7 во Франции.

Трампа спросили, что бы он посоветовал Лондону по поводу Brexit.

«Ему (Джонсону – прим. ВЗГЛЯД) не нужен совет. Он является правильным человеком для этой работы», – приводит слова Трампа RT со ссылкой на Associated Press.

В ходе переговоров на саммите G7 Трамп и Джонсон обсудили пути сотрудничества в рамках заключения торгового соглашения между Лондоном и Вашингтоном после Brexit.