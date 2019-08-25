В Белом доме раскрыли детали переговоров Трампа и Джонсона

Американский президент Дональд Трамп на полях саммита G7 во французском Биаррице обсудил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном ситуацию вокруг китайской компании Huawei, протесты в Гонконге и другие темы, сообщили в Белом доме.

В заявлении Белого дома говорится, что в ходе встречи рассматривались «вопросы глобальной безопасности, представляющие взаимный интерес». В частности, «угроза со стороны Ирана свободе судоходства в Персидском заливе, напряженность в Гонконге, [мобильная связь пятого поколения] 5G и Huawei». Кроме того, Трамп и Джонсон затронули тему Ливии, передает ТАСС.

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Обсуждались и двусторонние отношения стран. «Торговое соглашение между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством является приоритетом для обеих стран», – сообщили в Белом доме. Трамп и Джонсон договорились сформировать рабочую группу, которая займется вопросами «дальнейшего углубления двусторонних экономических отношений».

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит «большой семерки» в США.

Напомним, страны – участницы саммита «Большой семерки» в Биаррице достигли договоренности о более тесной координации с Россией.

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