Протест против саммита G7 во Франции перерос в ожесточенные бои с полицией

Во французском городе Байонна участники акции протеста против саммита G7 устроили беспорядки, сообщают информационные агентства.

Демонстранты бросали камнями в полицию и пытались протаранить полицейские заслоны из металлических щитов, используя для этого вырванные из земли ограждения, передает РИА «Новости».

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и дымовые шашки. При этом шумовая граната, брошенная полицейскими, в основном оглушила журналистов, которые находились между сторонами конфликта.

Группа полицейских повалила на землю одного из протестующих и стала наносить по нему удары.

Демонстранты отошли на соседнюю улицу.

Напомним, саммит стран «Большой семерки» официально открылся в Биаррице на юге Франции.

Президент страны Эммануэль Макрон и его супруга, первая леди Брижит Макрон, встречали прибывающих гостей.