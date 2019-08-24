Саммит G7 официально открылся во Франции

Саммит стран «Большой семерки» официально открылся в Биаррице на юге Франции. Президент страны Эммануэль Макрон и его супруга, первая леди Брижит Макрон, встречают прибывающих гостей.

Первым гостем саммита стал председатель Евросовета Дональд Туск. Затем подавший в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Глава британского кабмина Борис Джонсон прибыл третьим, передает РИА «Новости».

Потом появились премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его японский коллега Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп с супругой Меланией.

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С каждым из лидеров Макрон сделал совместное фото и кратко пообщался.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что участники «Большой семерки» столкнулись с гораздо более важными личными проблемами, чем заявленная Макроном «возможность успешного переосмысления европейского цивилизационного проекта».

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