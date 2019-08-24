Под Калугой убили 92-летнего ветерана войны

В городе Малоярославце Калужской области обнаружили мертвым 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны. В субботу в Калуге задержан мужчина, подозреваемый в его убийстве, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова.

Мошкова сообщила, что ветеран принимал участие в боевых действиях с 1944 года по 1945 год, имел боевые награды, награжден орденом Красной Звезды и другими, передает ТАСС.

Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале Калуга-1, где он скрывался.

Ветерана обнаружили мертвым родственники 20 августа. Предположительно, смерть наступила днем или двумя днями ранее. В настоящее время подозреваемый задержан на 48 часов.

Уточняется, что это 34-летний мужчина, житель Мароярославца, наркоман. По предварительной оценке, он напал на ветерана из-за денег.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Погибший Борис Игнатьев 1926 года рождения был призван в армию в январе 1944 года. По январь 1945 года Игнатьев принимал участие в боевых действиях на территории Европы, был снайпером.