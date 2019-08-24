Минобороны Ирана сравнило свой ЗРК «Бавар-373» с С-300 и Patriot

Новые иранские ЗРК «Бавар-373» мощнее американских Patriot и THAAD, а также российских С-300, заявил замминистра обороны Ирана генерал Шарох Шарам.

По его словам, иранские ЗРК учитывают потребности Тегерана «в оборонных комплексах дальнего радиуса действия», передает RT со ссылкой на Press TV.

Как заявил Шарам, «Бавар-373» мощнее С-300, так как при создании своих ЗРК Ирану пришлось принимать во внимание возросшие угрозы.

Напомним, президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400.

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