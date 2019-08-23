Дело участника несанкционированной акции в Москве Подкопаева направили в суд

Завершено расследование в отношении 22-летнего Ивана Подкопаева, обвиняемого в насилии над правоохранителями на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Ивана Подкопаева, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, 27 июля в ходе акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил агрессивное химическое вещество в сторону сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. В результате двум пострадавшим военнослужащим, получившим химический ожог слизистой обоих глаз, потребовалась медицинская помощь.

Хотя Подкопаева задержали по горячим следам, он отрицал причастность к нападению. В ходе личного досмотра у него были изъяты ножи, противогаз, строительные молоток и перчатки, с которыми молодой человек прибыл на акцию.

«Несмотря на то, что Подкопаев принял меры к сокрытию своего лица, кропотливая круглосуточная работа следователей Следственного комитета, а также экспертов и оперативников позволила его идентифицировать и собрать неопровержимые и подтверждённые экспертным путём доказательства причастности Подкопаева к этому преступлению. Был досконально выяснен его маршрут от прибытия на митинг до нападения на правоохранителей и попытки скрыться в сквере. В результате в ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал», – отметили в СК.

Материалы уголовного дела в отношении Подкопаева были выделены в отдельное производство. Кроме того, по аналогичным составам преступления перед судом уже предстали еще три фигуранта – Данил Беглец, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.