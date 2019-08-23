Известный бодибилдер умер в Москве в день рождения

Вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения после тренировки в фитнес-клубе.

«На 47 году он ушел в лучший мир. Дима был жизнерадостным и веселым человеком! Он сделал много хорошего для бодибилдинга! Хотим выразить наши глубочайшие соболезнование его близким и родственникам. ЗЕМЛЯ ЕМУ ПУХОМ и ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ. А мы будем его помнить таким», – сообщила пресс-служба Федерации бодибилдинга столицы.

Бодибилдер и тренер по фитнесу Михаил Левшонков рассказал «Ридусу», что вероятной причиной смерти стал оторвавшийся тромб. По его словам, об этом писали знакомые Дмитрия.

«С Дмитрием мы вместе выступали на соревнованиях начале 90-ых. Я выиграл категорию, и тогда мы стояли вместе в «абсолютке». Три года назад мы снова встретились на кубке Ярославской области, узнали друг друга, была приятная встреча. И на протяжении трех лет общались с ним, переписывались и часто виделись на соревнованиях. Он представитель старой школы бодибилдинга. Всегда жизнерадостный, здоровый мужик. То, что произошло с ним – большая трагедия и потеря для нашего спорта бодибилдинга», – рассказал Левшонков.

В свою очередь, знакомая Жигулина Алена Лыкошева, которая занимается бодифитнесом, отметила, что видела его несколько дней назад, и трагедию ничто не предвещало.

«Мы с Димой знакомы пару лет, впечатления от знакомства самые приятные – умный мужчина и интересный собеседник, с различным жизненным опытом, очень открытый и беззлобный. Очень яркое чувство юмора, ну и, конечно, отличный спортсмен и тренер. Я знаю Диму не только как судью ФББР (Международная федерация бодибилдинга и фитнеса), но и ведущего, который за сценой подбодрит и отвлечет. А еще запомню Диму за то, что он – душа компании. Еще в воскресенье мы отдыхали с ним на дне рождения нашего друга, он был весел, как обычно, ничто не предвещало. Сказал отличный тост имениннику, и… такое горе», – отметила она.

По данным источника газеты «Московский комсомолец», Жигулин умер в свой день рождения 22 августа в фитнес-клубе на Нижегородской улице. По информации издания, после тренировки спортсмен предложил всем остаться и попить чаю с тортами, а сам около 18.00 пошел в кабинет. Примерно в 20.00 его подопечная пошла искать Жигулина и обнаружила его на полу в кабинете. На место вызвали скорую помощь, но врачи не смогли помочь Жигулину. Как предполагает источник, причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. Коллеги спортсмена неоднократно отмечали, что его лицо было красноватого оттенка, что говорило о постоянном повышенном давлении. Эта информация пока не подтверждена.

Сам Жигулин рассказывал, что занимался спортом с детства. Бодибилдингом он увлекался в 1987 году, стал кандидатом в мастера спорта по бодибилдингу СССР.