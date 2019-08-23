Киев обратился с просьбой к Верховному суду России

Министерство юстиции Украины подало в Верховный суд России кассационную жалобу на судебные акты двух нижестоящих инстанций, признавших решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 млн долларов в пользу «Татнефти».

Жалоба поступила в ВС России 21 августа, процессуальных решений по ней пока не принято, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные из картотеки арбитражных дел.

Заявитель жалобы просит пересмотреть определение арбитражного суда Ставропольского края и постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Спор «Татнефти» и Украины связан с захватом компании «Укртатнафта», созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский НПЗ. В 2007 году Татарстан, который вместе с «Татнефтью» контролировал 55,7% акций «Укртатнафты», потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

Специально созданный для разрешения спора международный коммерческий арбитраж ad hoc в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску «Татнефти» к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 млн долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты. В общей сложности сумма составила 144 млн долларов.

В июне Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение, по которому с Украины взыскивают 112 млн долларов долга плюс проценты в пользу российской компании «Татнефть» после потери активов.