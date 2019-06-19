Суд отклонил кассацию Украины по делу «Татнефти»

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение, по которому с Украины взыскивают 112 млн долларов долга плюс проценты в пользу российской компании «Татнефть» после потери активов.

«Решение арбитражного суда Ставропольского края оставить в силе, кассационные жалобы без удовлетворения», – передает решение судьи ТАСС.

В феврале Арбитражный суд Ставропольского края постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража от июля 2014 года по этому делу.

«Татнефть» еще в мае 2008 года подала в суд на Украину из-за захвата ЗАО «Укртатнафта» в октябре 2007 года и экспроприации акций «Татнефти» в ЗАО «Укртатнафта».

В 2017 году Украина подавала жалобы на решения во Франции и Англии, но апелляции были отклонены.