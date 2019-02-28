Суд Ставрополья постановил взыскать с Украины 144 млн долларов по иску «Татнефти»

Арбитражный суд Ставропольского края постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража по иску «Татнефти» о взыскании с Украины 144 млн долларов.

«Признать и привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное 29.07.2014 года Международным коммерческим арбитражем <...> по иску ПАО «Татнефть имени Шашина» к Украине»,– цитирует ТАСС решение судьи ставропольского арбитража.

В мае 2008 года «Татнефть» подала в суд на Украину в связи захватом ЗАО «Укртатнафта» в октябре 2007 года и экспроприации акций «Татнефти» в ЗАО «Укртатнафта».

В 2017 году Украина подавала жалобы на решения международного арбитража в кассационный суд Франции и коммерческий суд Лондона, однако апелляции были отклонены. На следующий год королевский суд Лондона также не удовлетворил жалобу Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража.