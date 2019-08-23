Появились подробности полета косморобота

Антропоморфный робот «Федор», который накануне отправился к Международной космической станции (МКС), продержится весь полет в космос на одной зарядке, заявил главный конструктор НПО «Андроидная техника» Алексей Богданов.

На орбите «Федор» пробудет до 7 сентября. Всего на станции он пробудет 14 суток, а всего вне Земли – 17 дней, передает РИА «Новости».

«Фактически сейчас робот все время будет в автономном полете, ему нельзя заряжаться и подзаряжаться, он живет на том объеме зарядки, на той электроэнергии, которую он получил на старте», – рассказал Богданов.

По его словам, робот периодически будет уходить в спящий режим. Как только у космонавтов появится свободное время для экспериментов, он проснется.

«Будет четыре или пять сеансов – я не знаю, сколько они смогут выделить, но на все эти сеансы питания хватит, как показывают расчеты», – отметил он.

В четверг с космодрома Байконур стартовала ракета, которая доставит «Федора» (Skybot F-850) на МКС. Позже робот доложил, что первая часть летных испытаний прошла в штатном режиме. Стыковка «Союза МС-14» с МКС запланирована на 24 августа.

Перед запуском космического корабля «Федор» повторил знаменитую фразу первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали!». По словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, робот обладает мелкой моторикой, в том числе способен работать пинцетом.

Имя «Федор» является аббревиатурой – Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный Экспериментальный Демонстрационный Объект Исследований).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД