Названы угрожающие рождению детей профессии

В НИИ медицины труда им. ак. Н.Ф. Измерова составили список самых опасных для репродуктивного здоровья женщин и мужчин профессий.

Как передает телеканал RT, на репродуктивные возможности негативно влияют сферы деятельности, связанные с воздействием химии (маляр, оператор заправочных станций, чистильщик, гальваник, литейщик) и вибрации (водитель, гравер, дорожник, клепальщик, шлифовальщик). Желающим родить ребенка женщинам может угрожать работа в медицинских учреждениях, исследовательских лабораториях, водоочистных сооружениях, пищевой промышленности и животноводстве.

Также женщинам противопоказана работа, связанная с поднятием тяжестей, экстремальным микроклиматом, а также воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей.

Ученые рассказали, что вред от опасных факторов может проявиться в нарушении формирования органов у детей и генетических сбоях. Также возможны случаи выкидышей и мертворождения.

Напомним, ранее стало известно, что глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Данный список был актуализирован. Теперь он содержит 100 позиций. Он вступит в силу 1 января 2021 года.

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