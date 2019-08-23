В центральной части американского штата Калифорния произошло землетрясение, сообщила Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 5,0, эпицентр землетрясения находился в 212 км к северу от Лос-Анджелеса, очаг залегал на глубине около 2 км, передает ТАСС.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, в начале июля в Калифорнии произошло сильное землетрясение, после которого на юге штата объявили режим ЧС. В результате подземных толчков на поверхности образовался видимый из космоса разлом.