Китай обвинил США в стремлении получить преимущество путем слома ДРСМД

Соединенные Штаты добиваются получения односторонних военных преимуществ за счет выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ракетным испытаниям в США.

«Выход из ДРСМД преследует односторонние цели и представляет собой уход США от выполнения международных обязательств. Их истинное намерение – сделать так, чтобы договор больше не связывал их действия, они добиваются абсолютных односторонних военных преимуществ», – приводит ТАСС слова китайского дипломата.

Постпред Китая призвал страны Совбеза ООН в свете слома ДРСМД «решительно стоять на защите мирового порядка, во главе которого стоят международное право и принципы Устава ООН», сохранив существующий режим контроля над вооружениями.

«Нужно решительно отстаивать концепцию всеобщей, всеобъемлющей и комплексной безопасности», – отметил постпред Китая.

Ранее Россия возложила на США вину за угрозу раскручивания новой гонки вооружений.

Отметим, секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупреждал, что выход США из договоров по ограничению вооружений приведет к хаосу в мире. При этом Москва подчеркнула, что не позволит Вашингтону втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений.

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