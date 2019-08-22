В Кремле подтвердили подготовку саммита России, Ирана и Турции

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о подготовке саммита России, Ирана и Турции по Сирии в Анкаре.

«Такой саммит готовится. Точные даты будут объявлены своевременно», – сказал Песков в ответ на вопрос, состоится ли встреча президентов трех стран 16 сентября, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Турция отправила в сирийскую провинцию Идлиб бронетехнику и военных с целью укрепления наблюдательных пунктов в зоне деэскалации.