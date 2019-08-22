Китай выразил протест США

Недавняя отсрочка введения американских пошлин на китайские товары не устраивает Пекин. Власти Китая выразили по этому поводу протест Соединенным Штатам, заявил официальный представитель МИД КНР Гао Фэн.

Фэн отметил, что США отсрочили введение пошлин на часть китайских товаров, однако «эти меры были предприняты в одностороннем порядке и серьезно нарушают консенсус, достигнутый между лидерами Китая и Соединенных Штатов».

«Китай выражает решительный протест – если Вашингтон не изменит своего решения о введении пошлин, мы предпримем ответные меры», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп отложил введение ряда ввозных пошлин с 1 сентября до 15 декабря. Он выражал надежду, что торговая война с Китаем будет достаточно короткой и не приведет к экономической рецессии в США.

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