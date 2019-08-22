Патологоанатома наказали за кражу мобильника у трупа

Сотрудника патологоанатамического отделения в Белогорске Амурской области за кражу мобильного телефона у трупа суд оштрафовал на 10 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

«Судом установлено, что гражданин, выполняя свои должностные обязанности в патологоанатомическом отделении, увидел у одного из трупов сотовый телефон, который решил похитить. Для этих целей он достал из куртки, надетой на трупе, сотовый телефон и скрылся с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры Амурской области.

Мужчина признан виновным по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба». При вынесении приговора суд учел раскаяние мужчины, наличие у него несовершеннолетнего и возмещение ущерба.

«Приговором суда мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре.

Напомним, в 2013 году хирург-наркоман украл героин из желудка пациента.