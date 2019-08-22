Тонущего блогера-пикапера спасли в центре Москвы

В центре Москвы спасатели выловили из реки тонущего мужчину, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел вечером 20 августа в центре столицы у Москвы-реки. Прохожие заметили в воде мужчину, который барахтался и звал на помощь. Прибывшие на место спасатели достали пострадавшего, сообщает АГН Москва.

Мужчина прыгнул в воду, чтобы спасти упавшую в воду сумочку девушки, но выбраться на берег не смог.

Как оказалось, героем происшествия стал блогер-пикапер Владислав Раду, которые снимает ролики с советами по знакомству с девушками, передает kp.ru.

На своей странице в Instagram блогер пообещал рассказать все обстоятельства инцидента.

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