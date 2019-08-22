В России создали новый проект основ госполитики освоения космоса

Правительство направило в администрацию президента и Совет безопасности России проект основ государственной политики области освоения космоса, сообщили в Роскосмосе.

«Проект документа по основам государственной политики в области освоения космоса подготовлен и передан правительством РФ на рассмотрение в Администрацию президента России и Совет безопасности Российской Федерации. В настоящее время документ по результатам его рассмотрения дорабатывается в правительстве», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев в апреле поручил правительству подготовить основы госполитики освоения космоса и Стратегию развития Роскосмоса. Он добавил, что действующий документ был написан еще в 2013 году, но научно-технический прогресс не стоит на месте.

Напомним, ранее вице-президент Штатов Майк Пенс заявил, что США вернут себе лидерство в космической гонке, в частности американские астронавты вернутся на поверхность Луны в ближайшие пять лет.

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