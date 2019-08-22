В Биробиджане после сильных дождей подтопило более 100 домов

Из-за сильных дождей в Еврейской АО количество подтопленных домов в Биробиджане увеличилось до 117, сообщила городская администрация.

«Гидрологическая ситуация на территории города продолжает ухудшаться. На сегодняшний день у нас подтоплено уже 117 жилых домов», – приводит ТАСС слова мэра Биробиджана Александра Головатого.

В городе подтоплены колодцы. Людям не рекомендуют пить водопроводную воду, развозится бутилированная вода. Продолжается откачка грунтовой и дождевой воды с подтопленных территорий.

Всего в пунктах временного размещения находятся 27 человек. Для них организовано полноценное трехразовое питание. Девять оперативных групп мэрии города совместно с полицейскими объезжают пострадавшие от воды районы для оценки ущерба.

При этом оставшиеся в своих домах жители «отказываются от эвакуации в пункт временного размещения, развернутый на базе общежития технологического техникума».

В минувшее воскресенье в Биробиджане ввели режим ЧС. В тот же день в Приморье начали эвакуировать людей из-за сильного паводка.