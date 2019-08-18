В Биробиджане ввели режим ЧС

Из-за ливней в реках на территории Биробиджана поднялся уровень воды, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе правительства Еврейской автономной области.

«В результате выпавших осадков на территории Биробиджана ухудшилась гидрологическая обстановка. Объявлен режим ЧС», – передает ТАСС слова представителя правительства региона.

В воскресенье зарегистрирован подъем уровня воды в реках Бира (338 см при уровне выхода на пойму 320 см) и Икура (247 см при уровне выхода на пойму в 230 см).

На пяти улицах затоплены садово-огородные участки, дворовые территории – на трех улицах. Отменено автобусное сообщение с поселком Щукинка. Возможна эвакуация жителей этого населенного пункта.

Всего в ЕАО подтоплено более 400 участков и два домовладения. Также под водой дороги регионального и муниципального значения. В городе Облучье паводком подмыты три опоры моста через реку Хинган.

Ранее сообщалось, что эвакуация жителей начата в Приморье из-за ливней, вызванных тайфуном «Крома».