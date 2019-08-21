Президент Финляндии приветствовал Путина по-русски

Открывая переговоры в Президентском дворце в Хельсинки, президент Финляндии Саули Ниинисте приветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке.

«Я рад новой встрече», – сказал Ниинисте, выразив надежду на успех визита российского лидера в Финляндию, передает ТАСС.

Также Ниинисте отметил, что Финляндия внимательно следила за переговорами Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Он назвал эту встречу позитивной.

«А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты», – сказал президент Финляндии.

Напомним, в среду Путин прибыл в Хельсинки по приглашению Саули Ниинисте. Президент Финляндии также сообщал, что планирует на встрече с Путиным обсудить геополитическую ситуацию и Украину.