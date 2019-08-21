Суд отклонил иск о снятии биатлониста Шипулина с довыборов в Госдуму

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21 августа, среда  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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США и Франция пришли к исправлению ошибок в отношениях с Россией

Москва может вернуться в G8 в 2020 годуФото: Alexander Demianchuk/Reuters
Смягчение риторики западных лидеров по отношению к России вышло на новый уровень. По данным CNN, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «большой семерки» в следующем году. Более того, Трамп призвал вернуть и сам формат G8. На Украине такое развитие событий уже признали поражением. Почему «элитарному клубу» мировых держав стало остро не хватать России? Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Украинцы перепугали Прибалтику

На стройках не хватает инженеров и каменщиков, в автомастерских – слесарей и мотористов, в больницах – медсестер и врачейФото: Ints Kalnins/Reuters
В странах Прибалтики вплотную подошли к необходимости открыть границы для русскоязычных мигрантов из бывшего СССР. Массовый отток молодежи на Запад сделал концепцию мононационального государства нерентабельной – в Латвии и Литве банально не хватает рабочих рук. Но далеко не все готовы сменить привычный лозунг «Убирайтесь вон!» на «Добро пожаловать!». И особенно прибалтов беспокоят украинцы. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Разведкой занимаются все страны мира, и уже не одну сотню лет. Чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведка. Если верить русофобу Болтону, то российские разведчики работают даже лучше, чем советские. Ну и хорошо. Подробности...

Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Гонконгские волнения – следствие ошибок китайской внутренней политики. Исправить их Пекину сейчас будет очень непросто. Идти на поводу у демонстрантов или разгонять их силой – оба варианта хуже. Подробности...
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Миссия государства – защита интересов мещанина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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              Суд отклонил иск о снятии биатлониста Шипулина с довыборов в Госдуму

              21 августа 2019, 14:33

              Текст: Алина Назарова

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              Свердловский областной суд отклонил иск о снятии кандидата «Единой России» биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Государственную думу по Серовскому одномандатному округу.

              «Суд постановил в удовлетворении иска отказать», – сказала судья, передает ТАСС.

              Кандидат «Справедливой России» на довыборы в Государственную думу по Серовскому округу Алексей Коровкин 19 августа подал в Свердловский областной суд иск о снятии Шипулина. Поводом для этого стала информация из опубликованной избиркомом декларации биатлониста о наличии у него в собственности иностранных акций.

              16 августа на сайте свердловского избиркома была опубликована информация, что Шипулин утаил от регионального избиркома ценные бумаги на сумму почти в 14 млн рублей. Шипулин не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму 3 млн 642 тыс. 180 рублей и 10 тыс. облигаций ПАО «Сбербанк» на общую сумму 10 млн рублей, также кандидат скрыл вклад в ПАО Банк «ФК Открытие» на сумму 2316 рублей.

              Свердловский избирком зарегистрировал семь кандидатов на пост депутата Госдумы по Серовскому округу: Антона Шипулина от «Единой России», Ирину Скачкову от «Яблока», правозащитницу Евгению Чудновец от ЛДПР, председателя совета регионального отделения партии «Зеленые» Игоря Рузакова, члена центрального комитета партии «Коммунисты России» Дмитрия Зенова, Алексея Коровкина от партии «Справедливая Россия», а также кандидата от КПРФ – депутата думы Качканарского городского округа Габбаса Даутова.

              В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции «Единая Россия» Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Дополнительные выборы пройдут в единый день голосования – 8 сентября этого года. В Серовский одномандатный округ входит 21 муниципальное образование, на территории зарегистрированы 446 тыс. 390 избирателей.


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