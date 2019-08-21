Суд отклонил иск о снятии биатлониста Шипулина с довыборов в Госдуму

Свердловский областной суд отклонил иск о снятии кандидата «Единой России» биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Государственную думу по Серовскому одномандатному округу.

«Суд постановил в удовлетворении иска отказать», – сказала судья, передает ТАСС.

Кандидат «Справедливой России» на довыборы в Государственную думу по Серовскому округу Алексей Коровкин 19 августа подал в Свердловский областной суд иск о снятии Шипулина. Поводом для этого стала информация из опубликованной избиркомом декларации биатлониста о наличии у него в собственности иностранных акций.

16 августа на сайте свердловского избиркома была опубликована информация, что Шипулин утаил от регионального избиркома ценные бумаги на сумму почти в 14 млн рублей. Шипулин не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму 3 млн 642 тыс. 180 рублей и 10 тыс. облигаций ПАО «Сбербанк» на общую сумму 10 млн рублей, также кандидат скрыл вклад в ПАО Банк «ФК Открытие» на сумму 2316 рублей.

Свердловский избирком зарегистрировал семь кандидатов на пост депутата Госдумы по Серовскому округу: Антона Шипулина от «Единой России», Ирину Скачкову от «Яблока», правозащитницу Евгению Чудновец от ЛДПР, председателя совета регионального отделения партии «Зеленые» Игоря Рузакова, члена центрального комитета партии «Коммунисты России» Дмитрия Зенова, Алексея Коровкина от партии «Справедливая Россия», а также кандидата от КПРФ – депутата думы Качканарского городского округа Габбаса Даутова.

В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции «Единая Россия» Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Дополнительные выборы пройдут в единый день голосования – 8 сентября этого года. В Серовский одномандатный округ входит 21 муниципальное образование, на территории зарегистрированы 446 тыс. 390 избирателей.