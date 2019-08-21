Замглавы минюста Польши подал в отставку после скандала

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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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Почему ГКЧП не имел шансов на победу над Ельциным

У этого состава ГКЧП не было шансов. Но Крючков и Ко сами в этом виноватыФото: Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»
За 28 лет, прошедших с момента краха ГКЧП, отношение к заговорщикам в стране поменялось. Многие видят в действиях Янаева, Крючкова и Ко благородную попытку спасти СССР от развала. Но так ли это? Если отмахнуться от романтики и посмотреть на ситуацию трезво, путчисты сами виноваты в своем поражении. Они умудрились ошибиться буквально во всем. Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Украинцы перепугали Прибалтику

На стройках не хватает инженеров и каменщиков, в автомастерских – слесарей и мотористов, в больницах – медсестер и врачейФото: Ints Kalnins/Reuters
В странах Прибалтики вплотную подошли к необходимости открыть границы для русскоязычных мигрантов из бывшего СССР. Массовый отток молодежи на Запад сделал концепцию мононационального государства нерентабельной – в Латвии и Литве банально не хватает рабочих рук. Но далеко не все готовы сменить привычный лозунг «Убирайтесь вон!» на «Добро пожаловать!». И особенно прибалтов беспокоят украинцы. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Разведкой занимаются все страны мира, и уже не одну сотню лет. Чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведка. Если верить русофобу Болтону, то российские разведчики работают даже лучше, чем советские. Ну и хорошо. Подробности...

Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Гонконгские волнения – следствие ошибок китайской внутренней политики. Исправить их Пекину сейчас будет очень непросто. Идти на поводу у демонстрантов или разгонять их силой – оба варианта хуже. Подробности...

Миссия государства – защита интересов мещанина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Замглавы минюста Польши подал в отставку после скандала

              21 августа 2019, 13:41

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Скандал, связанный с компрометацией польских судей, которые критикуют изменения в судебной системе, разворачивается в министерстве юстиции страны. Замглавы ведомства Лукаш Пебяк уже подал в отставку, сообщают местные СМИ.

              Пебяк «организовал и контролировал акцию» по компрометации главы ассоциации польских судей Iustitia Крыстиана Маркевича. Организация критикует изменения в системе правосудия, сделанные усилиями правящей партии «Право и справедливость», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Onet.

              Портал приводит свидетельства интернет-пользователя Эмилии, фамилия которой не называется. Она призналась, что занималась рассылкой в СМИ и филиалы ассоциации компрометирующих материалов, в том числе о личной жизни Маркевича, и делала это в сотрудничестве с Пебяком.

              Тот координировал ее деятельность, снабжал информацией и даже предоставил домашний адрес Маркевича.

              Эмилия заверила журналистов, что замминистра «полностью одобрил» ее действия.

              Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «потребовал объяснений» от министра юстиции, генерального прокурора Збигнева Зебро.

              После Пебяк подал в отставку, заявив одновременно о своей невиновности и о том, что намерен в суде привлечь к ответственности портал Onet. Премьер-министр сразу принял отставку замминистра.

              Отмечается, что ряд судей и представителей политической оппозиции требуют отставки главы Минюста Збигнева Зебро. По их мнению, тот не мог не знать о деятельности Пебяка.

              В свою очередь ряд оппозиционных политиков обратились в прокуратуру с заявлением о подозрении в совершении преступления Пебяком. Ужа начато предварительное расследование.

              Отмечается, что журналисты проправительственных СМИ нашли мужа фигурирующей в скандале Эмилии. Он утверждает, что его жена психически неуравновешенна, страдает от алкогольной зависимости и ранее предпринимала попытки суицида.


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