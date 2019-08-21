Замглавы минюста Польши подал в отставку после скандала

Скандал, связанный с компрометацией польских судей, которые критикуют изменения в судебной системе, разворачивается в министерстве юстиции страны. Замглавы ведомства Лукаш Пебяк уже подал в отставку, сообщают местные СМИ.

Пебяк «организовал и контролировал акцию» по компрометации главы ассоциации польских судей Iustitia Крыстиана Маркевича. Организация критикует изменения в системе правосудия, сделанные усилиями правящей партии «Право и справедливость», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Onet.

Портал приводит свидетельства интернет-пользователя Эмилии, фамилия которой не называется. Она призналась, что занималась рассылкой в СМИ и филиалы ассоциации компрометирующих материалов, в том числе о личной жизни Маркевича, и делала это в сотрудничестве с Пебяком.

Тот координировал ее деятельность, снабжал информацией и даже предоставил домашний адрес Маркевича.

Эмилия заверила журналистов, что замминистра «полностью одобрил» ее действия.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «потребовал объяснений» от министра юстиции, генерального прокурора Збигнева Зебро.

После Пебяк подал в отставку, заявив одновременно о своей невиновности и о том, что намерен в суде привлечь к ответственности портал Onet. Премьер-министр сразу принял отставку замминистра.

Отмечается, что ряд судей и представителей политической оппозиции требуют отставки главы Минюста Збигнева Зебро. По их мнению, тот не мог не знать о деятельности Пебяка.

В свою очередь ряд оппозиционных политиков обратились в прокуратуру с заявлением о подозрении в совершении преступления Пебяком. Ужа начато предварительное расследование.

Отмечается, что журналисты проправительственных СМИ нашли мужа фигурирующей в скандале Эмилии. Он утверждает, что его жена психически неуравновешенна, страдает от алкогольной зависимости и ранее предпринимала попытки суицида.