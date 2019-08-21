Друг погибшего в Греции главы Музея русской иконы рассказал о его работе

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, погибший в авиакатастрофе в Греции, возвращал в Россию уникальные, похищенные и вывезенные на Запад работы, рассказал друг коллекционера, завотделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексей Лидов.

«Он создал уникальный, очень важный и для Москвы, и для России новый музей. Теперь главный вопрос - это его судьба. Надо каким-то образом найти возможность этот музей сохранить. Он целиком, на 100% финансировался из личных денег Абрамова. За последние 15 лет из ничего была собрана уникальная коллекция икон, причем собиралась она высокопрофессиональными людьми», – передает РИА «Новости» слова Лидова.

Он добавил, что многие выдающиеся иконы были возвращены в Россию из Европы.

«Он скупал ценнейшие иконы. Он возвращал в российские музеи похищенные и проданные на Запад шедевры. Это была абсолютно беспрецедентная деятельность. Миша считал музей своим главным детищем и вкладывал в него огромные деньги, искренне считая, что именно поэтому у него так успешно идут другие дела. Он был настоящим меценатом из породы Третьяковых и Щукиных», – сказал Лидов.

Он добавил, что получил подтверждение о смерти Абрамова от его родственников.

«У меня есть информация от родственников, которые тоже получили это грустное известие. Предполагаю, что в Греции он был на отдыхе», – сказал Лидов.

Тем временем бывший сотрудник музея Сергей Брюн рассказал, что Михаил Абрамов был светлым и невероятно щедрым человеком.

«Это чудовищный удар. Это светлый, невероятно щедрый человек», – рассказал Брюн.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с гибелью Михаила Абрамова.

«Меценат участвовал в восстановлении храма Преображения Господня на Преображенской площади, строил храм Чуда Архангела Михаила в Хонех. Было много других городских проектов. Михаил любил наш город, нашу страну, ее историю. Мои самые глубокие соболезнования его родным и семьям погибших», – написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Во вторник частный вертолет упал в море к югу от порта Пороса в Греции.

Вертолет был типа Agusta A-109 и принадлежал местному бизнесмену, который сдавал его в аренду для коммерческого использования. По словам очевидцев, вертолет врезался в провода линии электропередачи, загорелся и рухнул в воду.

Напомним, во вторник посольство России в Греции назвало имена погибших при крушении вертолета у греческого острова Порос. Один из них – предприниматель и меценат Михаил Абрамов, основатель Музея русской иконы.