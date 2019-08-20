Посольство подтвердило гибель двух россиян в Греции

В результате крушения вертолета возле острова Порос в Греции погибли двое россиян, подтвердил пресс-атташе посольства России в Афинах Василий Гаврилов.

«На борту разбившегося вблизи острова Порос находились двое граждан России. Оба они, как и пилот, гражданин Греции, погибли», – передает его слова ТАСС.

Гаврилов отметил, что по линии консульского отдела посольства принимаются меры по репатриации тел погибших.

Ранее сообщалось, что возле острова Порос разбился вертолет, на котором могли находиться россияне. По данным СМИ, пассажирами были женщина и ребенок.