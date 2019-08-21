Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Посольство России в Греции назвало имена погибших при крушении вертолета у греческого острова Порос. Один из них – предприниматель и меценат Михаил Абрамов, основатель Музея русской иконы.

Погибшими являются Михаил Юрьевич Абрамов и Павел Дмитриевич Акулинин, передает ТАСС.

Отмечается, что Абрамов является основателем Музея русской иконы.

Также погиб пилот Никос Каристинос, гражданин Греции. Ранее он служил в военной авиации. Был женат, у него остались трое детей.

Пресс-атташе посольства России в Греции Василий Гаврилов сказал на вопрос по поводу репатриации тел, что в данный момент «предпринимаются необходимые меры по линии консульского отдела посольства».

Музей русской иконы был открыт по инициативе Абрамова в 2006 году в Москве. Собрание насчитывает около 5 тыс. единиц хранения.

Музей существует только на средства его основателя и не ведет коммерческой деятельности. Посещение, экскурсии, а также лекции и концерты проходят на бесплатной основе.

Напомним, во вторник частный вертолет упал в море к югу от порта Пороса в Греции.

Вертолет был типа Agusta A-109 и принадлежал местному бизнесмену, который сдавал его в аренду для коммерческого использования.

По словам очевидцев, вертолет врезался в провода линии электропередачи, загорелся и рухнул в воду.