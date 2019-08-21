Выяснилось отношение россиян к фотографированию

Подавляющее большинство россиян не любят фотографироваться, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос приурочили ко Всемирному дню фотографии, который отмечался 19 августа. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Согласно результатам, 82% респондентов старше восемнадцати лет не любят фотографироваться. По словам экспертов, фотосъемки не любят россияне старше 60 лет (88%) и те, кто практически не пользуется интернетом (88%), также проживающие в сельской местности россияне (87%).

При этом 70% россиян все-таки фотографируются с разной степенью регулярности. Из них 79% женщин заявили, что не любят позировать на камеру. Еще больше не любят делать фотографии мужчины (84%).

Кроме того, специалисты выяснили, что больше всего любят фотографироваться россияне в возрасте от 18 до 24 лет. 47% опрошенных заявили, что довольны тем, как они выглядят на снимках.

Наиболее популярные соцсети, в которые россияне выкладывают свои снимки, – «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram. Чаще всего для фотосъемки россияне используют мобильный телефон.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что около 80% россиян не боятся, что людей на рабочих местах заменят роботы. При этом 47% считают такую перспективу реальной.