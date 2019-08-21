На МАКС-2019 решили показать новую фигуру высшего пилотажа

Новая фигура высшего пилотажа, названная «Пропеллер», будет впервые показана российскими летчиками на спортивных самолетах Як-52 на авиасалоне МАКС-2019, сообщил гендиректор Федерации самолетного спорта Москвы Дмитрий Самохвалов.

«У этой фигуры достаточно необычный ракурс, выполняется она тремя самолетами Як-52, которые летят на зрителя с удаления около 3 км. Один самолет идет строго горизонтально, а два других самолета выполняют вокруг него бочки и создается впечатление, что это вращается винт. Фигура называется «Пропеллер», – передает ТАСС слова Самохвалова.

Он добавил, что при этом все три самолета идут с дымами.

По словам летчика, главная сложность фигуры в том, чтобы добиться равномерности вращения двух самолетов вокруг центрального. Самохвалов отметил, что при ракурсе с боку все три самолета при этом сохраняют одну поступательную скорость, интервал боковых самолетов от центрального составляет всего около семи метров.

Он отметил, что ранее подобная фигура выполнялась двумя самолетами.

«Между двумя крутящимися самолетами в «Пропеллере» должно сохраняться расстояние по дуге в 180 градусов. Досаточно одному самолету отстать на 10-20 градусов и потеряется ощущение вращающегося винта – зритель не увидит никакого пропеллера, получится некоторая спираль», – рассказал Самохвалов.

Он добавил, что фигуру выполнят члены пилотажной команды «Первый полет» Антон Беркутов, Роман Овчинников и Александр Михайлов.

Напомним, ранее генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что посетители МАКС-2019 впервые увидят экспортные варианты новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного самолета Ил-112ВЭ.