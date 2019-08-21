Япония заподозрила КНДР в создании ядерных боеголовок

Министерство обороны Японии намерено включить в ежегодный доклад «Белая книга» утверждение о том, что КНДР якобы смогла добиться миниатюризации ядерного оружия, а также создать ядерные боеголовки, сообщило издание «Иомиури».

По мнению оборонного ведомства Японии, от Пхеньяна «исходит серьезная, надвигающаяся угроза», передает ТАСС.

В прошлом году в «Белой книге» отмечался прогресс КНДР в разработке вооружений и указывалась необходимость следить за ситуацией на Корейском полуострове на фоне договоренностей между лидерами США и КНДР по денуклеаризации.

Касательно миниатюризации и создания ядерных боеголовок в предыдущем докладе звучала формулировка, что КНДР «приближается к реализации» этих планов. Как ожидается, новая «Белая книга» будет опубликована примерно через месяц. Документ объемом более 500 страниц описывает подходы Токио к основным вопросам безопасности.

В прошлом году лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ракетных и ядерных испытаний в КНДР в подтверждение истинности своих намерений перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, февральский саммит между лидерами США и КНДР в Ханое завершился безрезультатно, так как Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие.

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