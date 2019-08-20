В соцсетях раскритиковали устроенную в Петербурге битву помидорами

Пользователи соцсетей заявили, что битву помидорами «Томатина», которую петербуржцы устроили 18 августа на стадионе «Кировец», нельзя проводить в городе с блокадным прошлым.

Участники мероприятия использовали в «Томатине» 20 тонн помидоров. Вход был платным, стоимость составляла от 1 тыс. до 1,75 тыс. рублей. В битве приняли участие 1 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Однако в соцсетях заявили, что такой праздник нельзя проводить в Петербурге, напомнив о блокадном прошлом города. По мнению пользователей, 20 тонн еды, которые раскиданы по земле, – это расточительство.

«Да мне смотреть на это тошно, у настоящих русских другое отношение к еде – бережное», – пишет один из пользователей.

Другая заявила, что нет ничего глупее, чем бросаться едой в городе, который пережил блокаду.

«Отлично. Бузову всем миром сожрали за безобидную, необдуманную шутку. И тут же следом «Томатина» из 20 тонн», – сказал еще один комментатор.

Другой пользователь отметил неуместность «Томатины» в северном городе.

«Я понимаю, когда «Томатина» проводится в тех странах, где помидоры растут из каждого угла и их как грязи, но для Питера где все привозное, типа турецкие или испанские помидоры, это дикость. Напоминает, как в крепостные времена в России бояре, развлекаясь, делали зиму летом, рассыпая муку», – отметил пользователь.

Организаторы в ответ на критику заявили, что использовали для «Томатины» только непригодные для употребления в пищу томаты.

Напомним, на прошлой неделе певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram видео, на котором слизывает остатки пищи с тарелки, заявляя при этом: «Ну вкусно мне! Я блокадница!», - за что была жестко раскритикована в соцсетях. Жительница блокадного Ленинграда возмутилась высказыванием Бузовой.