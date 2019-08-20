Путин поручил подготовить модернизацию первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить систему модернизации первичного звена здравоохранения.

Глава государства обозначил срок подготовки до 1 октября, передает РИА «Новости».

Президент также поручил подготовить региональные программы по модернизации первичного звена здравоохранения, по этому вопросу последний срок – 1 июля 2020 года.

Путин потребовал провести анализ организации работы в первичном звене здравоохранения, по мнению президента, в этой сфере «не все функционирует эффективно».

Ранее во вторник министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в системе первичной медико-санитарной помощи в России не хватает 25 тыс. специалистов. Дефицит среднего персонала, по ее словам, составляет 130 тыс. медиков.