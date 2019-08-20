Скворцова заявила о нехватке десятков тысяч медиков в России

В системе первичной медико-санитарной помощи в России не хватает 25 тыс. специалистов, дефицит среднего персонала составляет 130 тыс. медиков, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«В системе работают более 305 тыс. врачей, с 2014 года на 4 тыс. число врачей увеличилось, в том числе более 74 тыс. участковых врачей, их число тоже увеличилось на 3700 человек. Дефицит сохраняется – более 25 тыс. врачей», – передает ее слова ТАСС.

Скорвцова добавила, что существенно преодолеть дефицит среднего медицинского персонала пока не удается.

«В системе работают более 545 тыс. человек, здесь пока нам не удалось достигнуть роста [численности] среднего медицинского персонала, дефицит 130 тыс. человек, причем за четыре года он усугубился», – заявила она.

Отметим, что в мае президент Владимир Путин предлагал обсудить возможность распределения молодых специалистов после вузов, указав, что в сельской местности не хватает медиков.