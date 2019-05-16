Путин предложил обсудить возможность распределения после вузов

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ в Сочи заявил, что нужно обсудить возможность распределения выпускников вузов.

Путин подчеркнул, что надо обсудить с правительством возможность распределения выпускников вузов, которые отучились на бюджетной основе, в сельскую местность, в регионы.

«Давайте подумаем, пообсуждаем с правительством возможность и реализуемость идеи распределения тех выпускников вузов, которые учатся на бюджетной основе. Вернемся к этому, посмотрим», – передает его слова ТАСС.

«Единственное, что надо руководителям регионов заложить в бюджет развития – оплату жилья для врачей. Да и для учителей. Тех молодых кадров, которые приезжают», – считает президент.

Говоря о прозвучавшего на форуме предложения расширить количество мест в вузах для того, чтобы целевым образом готовились врачи для села, то президент отметил, что нужно изучить финансирование этого вопроса, «но такое поручение правительству будет дано».

«Вопрос простой – расширить количество этих мест в вузах для того, чтобы люди целевым образом готовились для села. Это вопрос к правительству, чтобы просто обеспечить источник финансирования и увеличить финансирование для этих целей», – сказал он.



Путин также отметил, что фельдшерская система на селе работает эффективно. Однако он согласился с тем, что «специалистов не хватает». Он напомнил, что ранее была разработана программа по строительству ФАБов, передвижных медицинских пунктов, но кадров все равно недостаточно. Об этом он заявил в ходе медифорума ОНФ.

В четверг Владимир Путин участвует в пленарном заседании шестого медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Медиафорум стартовал в Сочи 14 мая, участниками стали порядка 500 человек. В числе ключевых тем форума – реализация нацпроектов. Работа форума в первые два дня проходила в рамках мастер-классов, дискуссий и секций. В частности, работали секции, посвященные печатным СМИ, новым медиа, а также перспективам цифровизации в России.

Первый медиафорум ОНФ состоялся в 2014 году. Первые четыре форума проходили в Санкт-Петербурге, пятый – в Калининграде.