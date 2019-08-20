Названа работа, на которую ссылался Трамп, говоря о накрутке Google в пользу Клинтон

Президент США Дональд Трамп, обвиняя Google в накрутке голосов за Хилари Клинтон в президентских выборах 2016 года, опирался на исследование американского психолога Роберта Эпштейна из Американского института поведенческих исследований и технологий и бывшего главного редактора журнала Psychology Today, сообщают СМИ.

Исследование было представлено еще в марте 2017 года, передает RT.

В нем говорится, что поисковая система Google в 2016 году выдавая результаты по темам, связанным с выборами США, «демонстрировала откровенную предвзятость в пользу одного из кандидатов», отмечает телеканал.

«Изучив выборку из 4045 поисковых запросов на тему выборов, совершенных пользователями браузера Firefox в поисковых системах Google и Yahoo в 25-дневный период с 15 октября по 8 ноября (день выборов), мы обнаружили, что результаты поиска в среднем за весь указанный период демонстрировали предвзятость в пользу Хиллари Клинтон», – отмечается в работе.

В ней также говорится, что «уровень предвзятости в пользу Клинтон» более чем вдвое превысил значение у Google, нежели чем у Yahoo. При этом после выборов уровень предвзятости снизился.

В исследовании также отмечается, что предвзятость в действиях Google повлияла в целом на результаты выборов.

Напомним, бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер за два года расследования так называемого российского вмешательства в американские выборы так и не предоставил каких-либо убедительных обвинений по делу Concord Management, владельцем которой является российский бизнесмен Евгений Пригожин. При этом Мюллер не раз анонсировал некие сенсационные материалы по этому делу.

После расследования Мюллер заявил, что Россия якобы собирается «вмешаться» в выборы в США в 2020 году.