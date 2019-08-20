Дания собралась усилить присутствие в Арктике

Вооруженные силы Дании в ближайшие годы должны усилить свое присутствие в Арктике, считает министр обороны страны Трине Брамсен.

«По мере того, как лед тает из-за изменений климата, происходят серьезные перемены и создается новая картина угроз на севере. В ближайшие годы присутствие вооруженных сил в Арктике будет усилено в ответ на эти изменения для обеспечения стабильности и безопасности», – отметила она, передает ТАСС.

По ее словам, конкретные меры будут сначала обсуждаться оборонными экспертами. При этом сама Брамсен считает, что на усиление присутствия в Арктике можно использовать часть дополнительных 1,5 млрд крон (около 223 млн долларов), которые будут включены в военный бюджет в январе.

По словам министра, Арктика является одним из важнейших направлений политики безопасности для Дании. Кроме того, минобороны будет уделять особое внимание усилению киберзащиты.

В мае Россия обсудила с Канадой и Данией так называемые спорные зоны в заявках на расширение границ континентального шельфа в Арктике.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие преимущества получит Россия от увеличения своего шельфа в Арктике.

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