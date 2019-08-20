Украинские моряки умерли от отравления спиртом на Кубани

Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне под флагом Панамы, которое стояло на рейде Тамани, отравились метиловым спиртом в порту Краснодарского края, оба умерли, сообщили в пресс-службе Росморечфлота.

В ночь на вторник два украинских моряка отравились метиловым спиртом. Пострадавших доставили на берег в больницу, но на тот момент один из пострадавших уже был в коме, а второй находился в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Вскоре один из них умер в больнице, второй был помещен в реанимацию. Через некоторое время второй моряк скончался.

Отравившиеся – помощник капитана и матрос второго класса. О произошедшем в экстренные службы сообщил капитан.

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