На борту танкера в Индийском океане в конце прошлой недели были обнаружены тела российского и украинского моряков без признаков жизни, сообщили в одесской благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль». По неподтвержденным данным, накануне гибели мужчины вместе пили спирт.

«Экипаж обнаружил без признаков жизни одновременно двух моряков. Один из погибших – 34-летний второй механик из Измаила (Одесская область), еще один – 39-летний моряк из России», – приводит УНИАН сообщение благотворительной организации из Одессы.

После происшествия в Индийском океане, у северо-запада полуострова Индостан, судно, направлявшееся из Франции в Восточную Индию, сменило курс и зашло в один из портов Шри-Ланки, где тела моряков отправили на экспертизу. По неподтвержденным данным, накануне гибели мужчины пили спирт, сообщили в «Ассоль».

Отметим, в Москве неоднократно говорили, что народы России и Украины братские. Патриарх Кирилл заявлял о невозможности разорвать духовную связь россиян и украинцев.