Патриарх Кирилл заявил о невозможности разорвать духовную связь россиян и украинцев

Украинские политики не смогут разорвать тысячелетнюю связь между братскими народами России и Украины, их христианское единство невозможно уничтожить, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Те, кто хотят силой и принуждением заставить народы забыть свое духовное родство, разорвать тысячелетние связи, добьются лишь противоположного эффекта», – передает его слова ТАСС.

Он напомнил о судьбе гонителей христиан в Римской империи, добавив, что тогда христианство так и не удалось уничтожить, религия стала одной из основ европейской культуры. По его словам, гонения «завершились торжеством Церкви».

«Репрессии богоборческих властей в ХХ веке также не смогли искоренить православие. Напротив, после десятилетий преследований и дискриминации началось духовное возрождение, народ вернулся к вере», – сказал патриарх.

Он призвал современным правителям хорошо выучить этот исторический урок.

«Политикам, разжигающим ненависть, вражду и расколы, придется признать свое историческое поражение», – заключил он.

Российские власти неоднократно говорили о том, что народы России и Украины братские, и между ними не удастся вбить клин.

Напомним, священный синод Русской православной церкви признал невозможным общение с Константинополем после того, как патриарх Варфоломей признал каноническими раскольнические церкви Украины и снял анафему с их глав. Из-за действий Константинополя, который поддержал раскол на Украине, начался раскол и во всем православном мире.