К 400-летию рабства в США приготовили праздник

В США к 400-летней годовщине прибытия первых рабов из Африки в Северную Америку приурочили празднование с танцами, сообщили организаторы.

Мероприятия пройдут в штате Вирджиния, куда 20 августа 1619 года прибыл голландский корабль с двумя десятками рабов-африканцев. Общенациональных мероприятий не планируется, передает РИА «Новости».

При этом проводить мероприятия собираются не только в память о появлении рабов в США. Планируется отметить принятие законов, заложивших принципы американского капитализма, и появление такого праздника, как День благодарения.

В течение недели будут проводится как церемонии поминовения, так и концерты с танцами.

Напомним, Nike вынудили снять с продажи кроссовки с первым американским флагом «Бетси Росс», поскольку он популярен у ультраправых.