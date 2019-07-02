Компанию Nike вынудили снять с продажи кроссовки с флагом США

Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. прекратил продажи кроссовок с первым флагом США в связи с критикой общественности.

Сообщается, что Nike приурочила выпуск этих кроссовок к 4 июля, когда в США отмечают День независимости, пишет «Интерфакс».

Первый американский флаг («Бетси Росс») некоторые крайне правые группировки считают своим символом. В то же время некоторые граждане США считают, что он напоминает об эпохе рабства.

How do you feel about @Nike canceling the release of the Air Max 1 Quick Strike Fourth of July after Colin Kaepernick (@Kaepernick7) and others said they found the #BestyRoss flag offensive? Details https://t.co/Vefdoqi7mW pic.twitter.com/HhsEjwlErF — CBS Philly (@CBSPhilly) 2 июля 2019 г.

Напомним, на прошлой неделе в Nike частично приостановили продажу кроссовок в Китае в связи с тем, что сотрудничающий с компанией японский дизайнер Дзюн Такахаси высказался в поддержку протестов в Гонконге с аккаунта фирменной линейки кроссовок Nike Undercover.