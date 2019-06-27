Nike приостановил продажу кроссовок в Китае

Американский производитель спортивной экипировки Nike частично приостановил продажу кроссовок в Китае. Причиной этого стало высказывание японского дизайнера Дзюн Такахаси, сотрудничавшего с Nike, в поддержку протестующих против принятия закона об экстрадиции в Гонконге.

«Мы сняли с продажи в Китае небольшое количество продукции, которая была разработана в результате сотрудничества с японским дизайнером Дзюном Такахаси», – сказал представитель американской компании CNN, передает ТАСС.

В компании также уточнили, что решение приостановить продажу дизайнерской линии кроссовок связано с «реакцией со стороны китайских покупателей».

Накануне газета Financial Times сообщила, что японский дизайнер Дзюн Такахаси, создавший для Nike коллекцию кроссовок, опубликовал запись в Twitter в поддержку протестного движения, возникшего в Гонконге в середине июня в связи с рассмотрением местных властей закона об экстрадиции жителей в КНР. Позже он удалил свое высказывание.

Напомним, с 9 июня в Гонконге начались массовые акции протеста против закона об экстрадиции и выдачи материковому Китаю преступников. Через несколько дней протесты продолжились.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит протест миллиона недовольных гонконгцев.