Тысячи демонстрантов вышли на акции протеста в Гонконге

В Гонконге возобновились массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции на материковый Китай, сообщают информационные агентства.

Молодые люди собираются на акции, хотя на улице стоит 30-градусная жара. Многие демонстранты одеты в черное, приходят с зонтиками и рюкзаками, в медицинских масках, защитных очки и касках, передает ТАСС.

Пока что протесты проходят мирно, полиции относительно немного. В протестах участвуют тысячи демонстрантов из числа студентов. Административные здания закрыты. Студенты окружили правительственный комплекс и заблокировали прилегающие улицы.

Протест вызван тем, что глава местной администрации Кэрри Лам не выполнила ультиматум – от нее требовали пообещать, что местные власти навсегда откажутся от согласия на экстрадицию из Гонконга на материковый Китай.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о протестах в Гонконге.