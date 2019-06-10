Кому выгодны массовые протесты в Гонконге

Жители Гонконга снова после 2014 года массово вышли на улицы. На этот раз они протестуют против закона об экстрадиции и выдачи материковому Китаю преступников. Оппозиция считает, что соглашение с правительством КНР приведет к «смерти автономии» Гонконга, а также коснется политических противников Пекина. Чем грозит протест миллиона недовольных гонконгцев?

В воскресенье в Гонконге начались массовые протесты, которые привели к столкновениям с полицией. По разным оценкам, в акции приняли участие от 240 тыс. до 1 млн человек. Поводом для манифестаций стала готовность местных властей наладить сотрудничество с материковым Китаем в вопросе экстрадиции – сейчас соответствующего соглашения между автономией и Пекином нет. Местная оппозиция выступила против документа, назвав соглашение об экстрадиции «смертью автономии» Гонконга.

Несмотря на то, что крупных столкновений не было, полиция применила перцовый и слезоточивый газ, а также дубинки против демонстрантов. Несколько человек пострадали, семеро задержаны.

В то же время глава администрации Гонконга Кэрри Лам отказалась идти на уступки протестующим и сообщила, что работа по принятию поправок к закону об экстрадиции, несмотря на массовые протесты и недовольство со стороны общества, все равно будет продолжена, передает The New York Times.

Китайские государственные СМИ поспешили обвинить иностранные силы в попытках дестабилизации положения в Гонконге. Так, по мнению газеты China Daily, «некоторые жители Гонконга были обмануты оппозиционным лагерем и их иностранными союзниками, поддержавшими кампанию против экстрадиции».

Напомним, в июне 2014 года уже происходили схожие события – тогда жители Гонконга массово выступили против изменения избирательного закона, держа в руках желтые зонтики, которые защищали их от солнца и слезоточивого газа. С тех пор зонты этого цвета стали символом протестных маршей. Многотысячные демонстрации в 2014 году начались 28 сентября и продолжались 79 дней, считаясь самыми крупными в КНР со времен студенческих волнений 1989 года.

После протестов Пекин отказался от идеи взять под контроль избирательный процесс в регионе. А в апреле этого года суд Гонконга признал виновными девять человек, организовавших «революцию зонтиков», в подстрекательстве к беспорядкам.

Некоторые эксперты полагают, что «желтые зонтики» вновь вернулись на улицы бывшей британской колонии, но теперь они протестуют против соглашения по экстрадиции, организационно опираясь на силы и ресурсы местного бизнеса.

«Стоять за протестами может бизнес-элита, учитывая, что сейчас идет торговая война Китая и США. Можно предположить, что организаторы те же, что и при событиях с «желтыми зонтиками», – заявил газете ВЗГЛЯД замдиректора Института Дальнего Востока РАН, экономист Андрей Островский.

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Эксперт отметил, что как и в случае с протестами «желтых зонтиков» в 2014 году, местный бизнес сообразил, что кроме убытков от интеграции с Пекином он ничего не получит. «В случае с нынешними протестами все то же самое – прежде всего страдает гонконгский бизнес, который живет в основном за счет торговли и огромных финансовых льгот, которые Гонконг получает благодаря так называемому соглашению «Одна страна, две системы». Если баланс нарушится, благоприятная среда для бизнесменов сразу сузится. А это основные виды деятельности для жителей Гонконга – торговля, бизнес, услуги, банки», – пояснил эксперт.

Он также считает, что протесты не стоит недооценивать. По его мнению, они очень схожи с событиями 2014 года.

«Протесты могут быть достаточно серьезными. Вы помните события, которые были несколько лет назад с «желтыми зонтиками»? Примерно то же самое происходит и сейчас. Идет попытка раскачать и обострить ситуацию в Гонконге. Обоснование – что вместе с преступниками могут выдать и бизнесменов, и политических противников. И в первом, и во втором случае это искусственно созданное мероприятие, которое проходит на фоне торговой войны между США и Китаем», – считает Островский.

Экономист также заявил, что Китай не нарушает подписанную с британцами декларацию, которая подразумевает широчайшую автономию Гонконга до 2047 года. «Речь идет о подписании соглашения, которое Гонконг сам подписал после проведения переговоров. Обе стороны добровольно его заключили. Не хотели бы, не подписывали. Гонконг – это часть Китая, к чему жители КНР относятся очень болезненно», – пояснил эксперт.

Иного мнения придерживается директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов. «Как показывают события последних нескольких лет, протестные настроения в Гонконге нарастают. И по количеству выступлений, и по их глубине», – сказал Маслов газете ВЗГЛЯД.

«Это пока не «движение зонтиков», которое было в 2014 году. Но настроения затрагивают одну и ту же аудиторию – прежде всего это молодежь и студенты.

Сходство с «желтыми зонтиками» неочевидно, но это не значит, что происходящее сейчас не выльется в ту же самую историю.

В Китае многие говорят, что с «желтыми зонтиками» поступили мягко. Были многие задержаны, но и многих отпустили. Не было не только расстрелов, не было даже тюремных сроков. Теперь же в Пекине задумываются над тем, чтобы ужесточить свою политику в отношении протестующих в Гонконге», – отметил Маслов.

По его мнению, нынешним протестам предшествовал целый ряд событий, произошедших с начала этого года. «Решения, направленные на углубление интеграции Гонконга с материком, вызвали очень много протестов. СМИ начали писать, что речь идет об утрате идентичности Гонконга относительно Китая. Это расценивается, как нарушение правил, которые сама же КНР установила – о постепенном включении Гонконга в материк», – добавил Маслов.

При этом он считает, что иностранные государства не стоят за организацией протестов.

«То, что я наблюдаю в Гонконге, это постоянно присутствующее протестное настроение в обществе. Местная пресса, конечно, винит в организации протестов американцев и британцев, но их деятельность на территории Гонконга была свернута. То есть, прямых рычагов воздействия у них нет», – пояснил эксперт.

Однако есть непрямые рычаги воздействия в виде Интернета. По словам китаиста, глобальная Сеть в Гонконге находится в свободном доступе, в отличие от КНР. «И я думаю, что сегодня активные обсуждения в Сети гонконгской молодежью сами по себе индуцируют эти настроения», – считает Маслов.

Еще одной причиной недовольства жителей Гонконга стала публикация китайским правительством в феврале 2019 года проекта под названием «План интеграции зоны большого залива», который формально касается только экономических преобразований. Это интеграция в единую зону Гонконга и Макао с одной стороны и провинции Гуандун с другой стороны, пояснил Маслов.

По его словам, многие заметили, что если Гонконг и Макао – это относительно крупные, серьезные города, то когда говорят о Гуандуне, то там перечисляются очень мелкие города. «И многим стало обидно, что Гонконг сравнивают с ними. Также стало очевидно, что Гонконг теряет свою привлекательность именно как финансовый хаб. А собственно на этом местный бизнес делает деньги», – пояснил Маслов.

«И это уже нечто большее. Это не уровень размышления студентов, это уровень размышления бизнесменов. Наверное, Пекин впервые за много лет наступил на горло уже бизнесу. И поскольку это все наложилось на уже существующее недовольство, вот потому и происходит такая история», – заключил Маслов.